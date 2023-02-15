زلزال تركيا.. الأردني فيصل البشابشة يروي تفاصيل خروجه من تحت الركام (فيديو)

استقبل برنامج ناس أونلاين الشاب الأردني فيصل البشابشة، الناجي من زلزال تركيا خلال زيارة قام بها لمدينة أنطاكية، وتم انتشاله من تحت الأنقاض بعد 19 ساعة.

استهل الشاب فيصل حديثه عن تفاصيل ما جرى معه، حيث حدث الزلزال أثناء نومه في أحد الفنادق بأنطاكية، فلم يشعر إلا وسقف الغرفة يسقط، وأصبح وسط الظلام وتحت الركام.

وتابع فيصل: "بعد نزول السقف، علقت رجلي وحاولت لمدة 10 دقائق أخراجها، واستطعت التحرك والزحف في مكان ضيق حتى الوصول إلى زاوية واسعة قليلا يوجد فيها مواسير مياه".

أضاف الشاب الأردني أن محاولته الصراخ الدائمة جعلت شابا يسمعه، حيث ساعده تحريك مواسير المياه على الإشارة لوجوده، وتم إحضار فرق الإنقاذ التركية لانتشاله، متابعا أنه قضى 19 ساعة بصعوبة كبيرة متحملا الإصابات والرضوض التي تعرض لها.

المصدر: RT