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عالم أزهري كبير يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن المتحدثين حول الزلازل في مصر

مجتمع

عالم أزهري كبير يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن المتحدثين حول الزلازل في مصر
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طالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والعالم الأزهري في مصر أحمد كريمة، بإسقاط الجنسية عن مروجي الشائعات حول حدوث زلازل في مصر.

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وقال "إن من يصدر شائعات حول حدوث زلزال في مصر يسعى للإضرار بالشعب المصري وهي شائعات ضارة منكرة لها عقوبات دنيوية مذكورة في كتاب الله القرآن الكريم، حيث إن صابها يأخذ جريمة الإرجاف".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره مع برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن "نشر الشائعات جريمة تتعلق بالأمن المجتمعي، والإرجاف مثل البهتان، وكل من يدلس بشائعات تضر بالمجتمع منافق".

وأوضح أن "الله سبحانه وتعالى سلط النبى على المرجفين، ومن عقوبتهم النفى، وبالتالي كل ما يضر الأمن القومي بهذه الشائعات تسقط منه الجنسية المصرية".

وتابع: "كل من يسعى لنشر الإرجاف فأنا أناشد المسؤولين سواء وزارة الخارجية والعدل والداخلية لا يستحق أن يحمل الحنسية المصرية من يسعى لتدمير مصر ، فهم ملعونين، وأخر حكم عليهم كا ذكر الله في كتابه الكريم "أخذوا وقتلوا تقتيلا ".

المصدر: اليوم السابع 

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