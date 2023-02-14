ارتفاع متوسط العمر المتوقع في روسيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا عن زيادة متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا إلى 72.6 عاما عام 2022.

ارتفع العام الماضي متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا إلى 72.6 عاماً، أعلنت ذلك الاثنين 13 فبراير نائبة رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا، مشيرة أيضا في أعقاب اجتماع وزاري بشأن تحقيق مشروع "الصحة " القومي إلى انخفاض معدل الوفيات بين الرضع.

وأفادت، غوليكوفا أيضا ببناء أكثر من 1.6 ألف مرفق للرعاية الصحية الأولية وإجراء 1.4 مليون عملية عالية التقنية. وأعادت إلى الأذهان أنه يخطط عام 2023 لبناء حوالي 500 منشأة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى إصلاح 1752 مبنى.

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وأولت نائبة رئيس الوزراء اهتماما خاصا لخفض معدل الوفيات وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع وقالت: "ينبغي إيلاء اهتمام جاد لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في الحفاظ على السكان وصحة الناس ورفاههم".

يذكر أن هيئة "روس ستات" الروسية للإحصاء كانت قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض معدل وفيات الأطفال في روسيا على مدى الأعوام الـ17 الماضية، مع العلم أنه قد سُجل عام 2021 نحو 47.1 حالة لكل 100 ألف من السكان ، بينما شهد عام 2020 نحو 48.6 حالة وفاة بين الأطفال.

المصدر: تاس