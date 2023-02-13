بعد جدل واسع.. الداخلية الكويتية تصدر بيانا عن قيام فتاة مقيمة بتهريب شاب من دورية أمنية

قررت وزارة الداخلية الكويتية إبعاد شاب وفتاة، بتهمة الإخلال بالنظام العام، حيث قامت الأخيرة بفتح باب الدورية للمتهم بعد ضبطه، لتمكينه من الهرب.

وتعليقا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها، أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قطاع الأمن الجنائي، وبعد البحث والتحري، تمكن من ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإبعادهما عن البلاد، وذلك بسبب إخلالهما بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات الانضباطية بحق أفراد الدورية.

إقرأ المزيد

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية