المغرب.. رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة

ذكر موقع Rue 20 أن رجلا أنهى حياة زوجته بطريقة بشعة بسبب خلاف عائلي، في دوار زدغ التابع لجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة شمال غرب المغرب.

وأفاد الموقع المغربي بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الطيبي، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة تمكنت في ظرف قياسي من توقيف المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار إلى غابة غير بعيدة من دوار الذي يقطن به بعدما اقترف جريمته في حق زوجته.

وذكرت مصادر أن الجاني أنهى حياة زوجته ذات الأربع أولاد بواسطة عصا، على إثر خلاف نشب بينهما.

وقد وُضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية لدرك سيدي الطيبي بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث معه، قبل أن يتم عرضه على أنظار استئنافية القنيطرة فيما جرى نقل جثة الهالكة إلى مستشفى الأموات بالقنيطرة.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي