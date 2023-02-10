عائلة مصورة فيلم "راست" تقاضي أليك بالدوين

رفعت عائلة المصورة غالينا هاتشينز التي قتلت في حادث مأساوي أثناء تصوير فيلم "راست"، دعوى قضائية ضد الممثل أليك بالدوين، الذي أطلق النار عليها بالخطأ خلال التصوير فأرداها قتيلة.

وتم رفع الدعوى من قبل شقيقة هاتشينز ووالديها، الذين يقيمون في أوكرانيا، أمام المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس ي الولايات المتحدة، يوم الخميس.

وتتضمن الدعوى تهم "الإهمال" و"الإساءة البدنية" و"الأعمال المتعمدة المتسببة باضطراب عاطفي" وغيرها.

إقرأ المزيد

وقالت محامية عائلة هاتشينز، غلوريا ألريد، خلال مؤتمر صحفي إن بالدوين لم يتصل بأفراد عائلة المصورة بعد مقتلها.

وتمثل المحامية كذلك مصالح مامي ميتشيل، مساعدة مخرج الفيلم، التي اتهمت بالدوين بإصابتها بأذى أثناء حادث إطلاق النار. ورجحت ألريد توحيد القضيتين في مرحلة معينة.

ويواجه أليك بالدوين اتهاما جنائيا أمام محكمة أخرى في ولاية نيو مكسيكو، حيث يتهم بالقتل غير العمد بسبب الحادث الذي وقع أثناء تصوير الفيلم في أكتوبر 2021.

المصدر: وكالات