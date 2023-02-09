الأمن الروسي "ينصب فخا" لرجل أعمال مصري حاول قتل زوجته الروسية عبر "قاتل محترف" (فيديو)

حاول مواطن مصري قتل زوجته الروسية بواسطة "قاتل محترف" في مدينة أومسك الروسية، حيث قام المواطن المصري بالبحث عن القاتل عبر الإنترنت.

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لم يكن يعلم المواطن المصري وفقا لموقع "لايف.رو" الروسي، أن ضباط المباحث الروسية يجلسون لتتبع هذه المواقع المشبوهة، حيث قاموا بنصب فخ للمواطن المصري حيث طلب "القاتل" بتنفيذ مقابل 700 ألف روبل روسي.

ووضع الضباط الروس هذا السعر للمواطن المصري ليصبح منطقيا مقابل عملية قتل زوجته، حيث أراد التخلص منها حتى لا تشاركه نصف ثروته بعد الطلاق.

وأشار الموقع إلى أن رجل الأعمال مصري الذي يبلغ من العمر 41 عاما، لم يرغب في تقاسم الممتلكات عند طلاق زوجته وقرر استئجار قاتل محترف للتخلص منها، وبدلا من أن يتفق مع القاتل عبر الموقع اتفق مع الشرطي.

ووفقا للموقع الروسي، قامت قوات الأمن بإسال صورة مفبركة أثناء قتل الضحية المزعومة إلى رجل الأعمال المصري، وأعطته عنوانا ليدفع المبلغ بشكل كامل، ولكن المفاجأة أن قوات الأمن كانت تنتظره في هذا العنوان.

تم رفع دعوى جنائية ضد المواطن المصري لسعيه لارتكاب جريمة قتل متعاقد عليها. ويواجه المصري عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

المصدر: لايف.رو