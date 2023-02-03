مصر.. استخراج جثة فتاة بعد دفنها 40 يوما والقاتل يعترف

تمكنت قوات الأمن المصرية بمدينة الأقصر، من حل لغز اختفاء فتاة في العقد الثاني من عمرها بعد تغيبها عن أهلها لمدة 40 يوما.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من أهل فتاة يفيد بتغيبها لأكثر من شهر دون جدوى طيلة البحث عنها.

وأسفرت تحريات المباحث بأن شابا يبلغ من العمر 23 سنة أقدم على قتل الفتاة المتغيبة، ودفنها بجبانة الساحة الرضوانية بمساعدة 2 من أصدقائه بعدما تزوجها عرفيا.

وكشفت تحريات المباحث أن أهل الفتاة ضغطوا على الشاب وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة ضمانا لحق ابنتهم حتى لا يتخلى عنها يوما ما، فاضطر إلى الإقدام على قتلها في المنزل، ودفن جثتها في جبانة الساحة الرضوانية ليلا بمساعدة 2 من أصدقائه.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد على مكان الجثة، فيما لاذ صديقاه اللذان ساعداه بالفرار.

تم استخراج جثة المرأة من القبر بعد 40 يوما من دفنها، لمعاينة الطب الشرعي لها، ومعرفة أسباب الوفاة، كما مثل المتهم الجريمة أمام جهات التحقيق ورجال المباحث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المصدر: القاهرة 24