تزامنا مع الزلزال والهزات الارتدادية.. جنوح دلافين على شواطئ عمان يثير ضجة و "البيئة" توضح (فيديو)

تزامنا مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والهزات الارتدادية، انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو لعدد من الدلافين تخرج إلى الشاطئ في محافظتي ظفار وكلما، جنوبي سلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر محاولات بعض الأشخاص إنقاذ الدلافين وإعادتها للمياه، إلا أنه كلما تمت إعادتها للمياه عاودت الكرة مرة أخرى وسبحت نحو الشاطئ، ما أثار ضجة، حيث علق أحدهم قائلا: "يمكن حاسين بصير زلزال أو شي"،

وأضاف آخر: "الله يستر ما يكون في زلزال او كارثة طبيعيه …يالله ترحم حالنا".

في حين قال أحدهم معلقا: "ماله دخل لا بزلزال ولا تسونامي.. هذا يحدث عندنا فعمان دايما.. وهناك عدة أسباب أبرزها مهاجمة الحوت القاتل لها.. أو تغير سريع في درجة الحرارة، وأعتقد هذا السبب لأنه كان الجو عندنا فجأة صار حر واجد".

يمكن حاسين بصير زلزال او شي — Nawal Alawadhi (@awady_n) February 8, 2023

الله يستر ما يكون في زلزال او كارثة طبيعيه …يالله ترحم حالنا — Denverado (@Denverado1) February 7, 2023

ماله دخل لا بزلزال ولا تسونامي.. هذا يحدث عندنا فعمان دايماً.. وهناك غدة اسباب ابرزها مهاجمة الحوت القاتل لها.. او تغير سريع في درجة الحرارة واعتد هذا السبب لانه كان الجو عندنا فجئة صار حر واجد — حمد حامد 🇴🇲 (@dabilh24) February 8, 2023

من جهتها، أصدرت هيئة البيئة بسلطنة عُمان بيانا توضيحيا قالت فيه: "تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطئ ولاية حاسك".

وأضافت: "جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدلفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية".

#هيئة_البيئة| تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطيء ولاية حاسك.



جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدولفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية. pic.twitter.com/FZ1NZQJowb — هيئة البيئة - عُمان (@ea_oman) February 7, 2023

المصدر: RT