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مقطع فيديو مؤثر.. إدخال عبوة مياه لأحد العالقين تحت الأنقاض (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو مؤثر.. إدخال عبوة مياه لأحد العالقين تحت الأنقاض (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر جدا يوثق لحظة محاولة إدخال عبوة مياه لأحد الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في أحد المباني المنهارة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وتداول رواد مواقع التواصل و الصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر شابا ربط عبوة المياه بـ"حبل"، ثم عمل على إنزالها إلى الشخص المحاصر تحت الأنقاض بمدينة هاتاي التركية.

وعبر المغردين عن تعاطفهم مع المنكوبين من الزلازل، راجيين لهم السلامة والصحة.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: RT

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تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث