هاني شاكر يتحدث لـRT عن اتصال السيسي والأسد ويتخذ قرارا بشأن حفله في سوريا

تحدث الفنان المصري الكبير هاني شاكر، عن الاتصال الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوري بشار الأسد على خلفية الزلزال المدمر.

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وقال الفنان المصري هاني شاكر في تصريحات لـRT، إنه: "ليس غريبا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الموقف الإنساني الكبير، وليس غريبا على مصر التي تمد يدها لأشقائها العرب في المنطقة منذ قديم الأزل".

وأوضح أنه "يحسب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولمصر العديد من الوقفات، حيث أن مصر تقف جنب وسند للأمة العربية".

وقال الفنان المصري إنه "قام بتأجل حفله الذي كان من المقرر إحياؤه في سوريا يوم 13 فبراير بمناسبة عيد الحب، وذلك حدادا على ضحايا سوريا نتيجة الزلزال".

وكان الفنان المصري الكبير محمد صبحي قد وجه دعوة للجميع عبر RT للتبرع لصالح سوريا وشعبها الشقيق الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم