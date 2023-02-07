الفنان المصري محمد صبحي يوجه دعوة عبر RT للتبرع لصالح سوريا.. ويعلق على اتصال السيسي بالأسد

وجه الفنان المصري الكبير محمد صبحي دعوة للجميع عبر RT للتبرع لصالح سوريا وشعبها الشقيق الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر.

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وقال الفنان المصري في تصريحات لـRT: "الزلزال في سوريا الغالية الشقيقة، سوريا التاريخ حدث جلل، وأيضا نتعاطف مع تركيا إنسانيا هذا التعاطف قل كثيرا في العالم وأصبحت الكوارث والمصائب وكأنها مسائل اعتيادية وأصبحت لا تزعج أعيننا وعقولنا أو عاطفتنا وهذا الأمر في المجمل الشمولي للإنسانية".

وتابع: "خطوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد متأخرة ولكنها جاءت في وقتها في هذا الموقف الإنساني، وفي التعاطف مع الشعب السوري ومع سوريا، واعتقد أن هذا سيحل العديد من المشاكل التي تعاني منها سوريا".

وأشار الفنان الكبير محمد صبحي: "احنا عاجزين كأفراد أو كشعوب أن نتعاطف عمليا مع هذه الكوارث، فيؤلمني أن أشعر بقشعريرة البرد في مصر فلا نتخيل شعورهم بالدمار الذي حدث مع الصقيع المرعب".

وقال الفنان المصري: "نتمنى أن نساعد كأفراد بأي شيء والتبرع للمتضررين في سوريا، في السابق كانت هناك قنوات مفتوحة لهذه التبرعات"، موضحا أنه على تواصل مع نقابة الممثلين في سوريا وسنجد بالتأكيد وسيلة للعمل على دعم المتضررين.

وأعرب صبحي في رسالة سلام عن تمنياته أن تنتهي أيضا الحرب الروسية الأوكرانية وأن يصل الطرفان لحل يوقف هذه الحرب.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم