لتنمية الحس الجمالي.. مصر تنفذ "تحفة هندسية" في مدينة البواسل (صور)

تحفة هندسية رصدتها عدسات المصورين في مصر، تمحو العديد من الأعمال الرديئة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة في البلاد في العديد من الميادين والتي تتضمن تمثايل مؤذية للحس الجمالي.

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وانتهت مصر من تنفيذ أعمال تطوير مدخل محافظة بورسعيد الجنوبي والتي يطلق عليها "مدينة البواسل"، حيث قام المهندسون المصريون بتصاميم هندسية وجداريات تعبر عن هوية بورسعيد التاريخية والحضارية.

وتم في محافظة بورسعيد تطوير مدخل المدينة الجنوبي، وذلك بامتداد محور 30 يونيو، والملفت في الأمر هو تصميم مبنى ضخم على هيئة ساعة تعبر عن هوية المدينة.

وأكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى إقامة المشروعات الخدمية وتطوير الطرق والمحاور والميادين.

المصدر: RT