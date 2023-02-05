العارضة السعودية تكشف سبب بقائها في الولايات المتحدة لسنوات عديدة (فيديو)

كشفت العارضة السعودية مودل روز سبب بقائها في الولايات المتحدة لسنوات عديدة.

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وفي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت مودل روز أن سبب ذلك أنها استخرجت فيزا من الولايات المتحدة، وأن أمريكا تصدر الفيزا على شكل ورقة دون تثبيتها في جواز السفر.

وأشارت "روز" إلى أن محاميها السابق نصحها بأن تعود لبلدها الأم حتى تثبت "الفيزا" عن طريق السفارة الأمريكية لدى السعودية، ولكنهم أخبروها بعدم إصدار تأشيرة لها من السعودية ما اضطرها لأن تعلق في الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها علمت عن طريق الصدفة من أحد أصدقائها بأنها يمكنها تثبيت التأشيرة من أي سفارة أمريكية في أي دولة.

وخلال حديثها، تأثرت مودل روز وبدأت بالبكاء، موضحة أن المعلومة كانت بمثابة صدمة بالنسبة لها، وأن الكثير من الفرص والعروض ضاعت عليها بسبب فهمها الخاطئ، مشيرة إلى أنها أرادت تثبيت الفيزا من سفارات أخرى لكن مكاتب القنصلية أخبرتها بأن إجراءات فيروس كورونا ستمنعها وتشترط أن تكون من البلد نفسه.

وبينت أنها قررت أن تجازف وتخرج من أمريكا وتسافر إلى دولة أخرى لتثبيت الفيزا على الجواز وتعود إلى حياتها السابقة.

المصدر: RT