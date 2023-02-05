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دموع عاملة صينية تثير غضبا في البلاد.. تصرف صادم من صاحب سيارة فاخرة بعد تعبئة الوقود! (فيديو)

مجتمع

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قام صاحب سيارة فاخرة في الصين برمي الأموال على الأرض بعد تعبئة الوقود، في حركة مهينة للموظفة، التي جمعت النقود وهي تذرف الدموع، مما أثار موجة من الغضب.

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وتحدثت وسائل الإعلام الصينية عما يسمى بحادثة "فجوة جيل"، التي وقعت في محطة وقود بمنطقة استراحة على الطريق السريع في مقاطعة سيتشوان خلال العام الصيني الجديد.

حيث دخلت سيارة مرسيدس سوداء اللون إلى المحطة، فذهبت العاملة بدوام جزئي لتزويدها بالوقود، وبعد الانتهاء مدت يدها عبر النافذة فقام صاحب السيارة برمي المبلغ المطلوب على الأرض ثم غادر المحطة.

وأصاب الموقف المحرج العاملة بالذهول، لكنها انحنت وجمعت الأموال وهي تمسح الدموع من عينيها.

وإثر موجة الغضب التي رافقت الواقعة، أوضح مالك السيارة لوسائل الإعلام المحلية بأنه لم تكن لدي أي نية لإلقاء الأموال على الأرض أو إهانة العمال بدوام جزئي.

وأفادت مصادر بأنه بعد انتشار المقطع ورصد رقم اللوحة، قررت جميع محطات الصين حظر تلك السيارة من دخول محطاتهم، ومنعها من التزود بالوقود بشكل كامل.

المصدر: "newsdirectory3"

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