طفل سعودي يجري حوارا "شيقا" مع سياح أجانب في العلا ويثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سعودي يجري حوارا "مثيرا" مع سياح أجانب في مدينة العلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث ظهر الطفل متوجها بالقول لسائحين: "مرحبا أندي وإيزابيل.. أنتم من بولندا.. صحيح؟"، ليجيبا: "نعم".

وأكمل الطفل متحدثا باللغة الإنجليزية: "أتيتم إلى العلا.. كيف ترون المدينة ولماذا أتيتم إلى هنا؟"

فرد أندي قائلا: "نحن سياح.. نحب العلا.. إنها الأفضل.. نحب الطعام في السعودية.. كنا في عمان ودبي وذهبنا إلى أماكن كثيرة.. الآن السعودية متاحة".

وتابع: "كنا في جورجيا والأمر نفسه هنا.. إنها جميلة جدا".

هذا وتوجه الطفل لهما بالسؤال: "لذلك أنتما تحبان المدينة هنا؟"، فقالا: "نعم"، وأضاف أندي: "بالنسبة لي هي رقم واحد.. نحن نحب الصحراء هنا"، ليرد الطفل: "لذا فإن أفضل مكان قمتما بزيارته في السعودية هو العلا وتحبان الصحراء هنا صحيح؟"، فأجابا: "نعم".

وفي ختام حواره، قال الطفل: "سعدت بلقائكما يا رفاق وإعطاء بعض الأسئلة حول المدينة وشكرا لكما".

هذا ولاقى مقطع الفيديو استحسانا وإشادة في مواقع التواصل، حيث علق أحد المغردين في "تويتر" قائلا: "الله يكثر من أمثالك.. ابن بلدي الذي يظهر مدى انفتاح الشعب السعودي على العالم وإظهار الصورة الجميله للمواطن السعودي".

الله يكثر من أمثالك..

ابن بلدي الذي يظهر مدى انفتاح الشعب السعودي على العالم وإظهار الصورة الجميله للمواطن السعودي ♥️🇸🇦 https://t.co/ByAm6EiMBm — عبدالله الربيق (@abdullah_kr9) February 3, 2023

المصدر: RT