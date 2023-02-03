لحماية القاصرات.. الهند تشن حملة واسعة وتعتقل 1800 رجل

اعتقلت الشرطة الهندية حوالي 1800 رجل، أقدموا أو سعوا لتزويج فتيات قاصرات، وذلك في إطار حملة قال رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما بأن هدفها القضاء على هذه الظاهرة.

وقال سارما إن الشرطة بدأت الاعتقالات مساء أمس، مشيرا إلى أنّه من المرجح إلقاء القبض على مزيد من الأشخاص، من بينهم أولئك الذين يساعدون على تسجيل مثل هذه الزيجات في المعابد والمساجد.

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وأضاف "زواج الأطفال هو السبب الرئيسي وراء حمل القاصرات، الذي يعد بدوره مسؤولا عن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال."

الجدير بالذكر أن الزواج دون سن 18 عاما غير قانوني في الهند، والسكان ينتهكون القانون بصورة علنية.

هذا وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الهند تشهد أكبر عدد من الزوجات القاصرات في العالم بنحو 223 مليونا، كما ذكرت "يونيسف" في تقرير يعود لعام 2020 إن نحو 1.5 مليون من الفتيات القاصرات يتزوجن هناك كل عام.

وتابع سارما: "من المسلمين إلى الهندوس والمسيحيين وأبناء القبائل والمنتمين إلى المجتمعات الراقية، يُعتقل رجال من جميع الأديان والطوائف لارتكابهم هذه الجريمة الاجتماعية البشعة."

المصدر: عكاظ