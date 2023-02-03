لقضاء عطلة "الفالنتاين".. ما هي أكثر الأماكن رومانسية في روسيا؟

كشفت شركة الرحلات السياحية الوطنية الروسية "أليان"، عن أكثر الأماكن رومانسية في روسيا لقضاء عطلات يوم 14 فبراير (عيد الحب "الفالنتاين").

وأجرت الشركة دراسة استقصائية شملت 30 ألف مشترك على الشبكات الاجتماعية حول وجهات قضاء عطلة "الفالنتاين" في روسيا التي يعتبرونها أكثر رومانسية ومناسبة للعشاق.

وتصدرت مدينة سان بطرسبورغ التي تعتبر العاصمة الشمالية، في تصنيف المكان الأكثر رومانسية في روسيا، حيث صوت 46% من المشاركين في الاستطلاع، مؤكدين أن العشاق يحبون السير على جسر "بتسيلويوف"، والبوح بالأمنيات للمخلوق الأسطوري "غريفين"، ومشاهدة شروق الشمس على رأس جزيرة فاسيليفسكي.

وجاء جبل سوتشي في المركز الثاني بين الأماكن الأكثر رومانسية، حيث أطلق السياح على منصات المراقبة مع الأجنحة في منتجعات "كراسنايا بوليانا" و"غازبروم" الأماكن الأكثر رومانسية، ويختار الكثير من الناس مدينة سوتشي لعروض الاقتران والخطوبة، أو التعبير عن الحب، وإقامة حفلات الزفاف.

وحلت مدينة كالينينغراد التي تجذب العشاق بأجواء خاصة من القلاع القديمة وشوارع المدينة والجسور التاريخية، في المركز الثالث، إذ يميزها التقليد الخاص بالمدينة، حيث يتوجب على العشاق الذهاب إلى جسر العسل وإمساك أيدي بعضهم البعض برفق، بعد أن يلطخوا أيديهم بالعسل حتى تكون الحياة حميمية وحلوة، ويعتبر هذا الطقس بمثابة "ختم العروسين" كما كان يحدث في القرون الماضية للإشارة إلى اتحاد العروسين.

وجاءت مدينة سخالين في المركز الرابع، مكتسبة شعبية سريعة بين الأزواج والعشاق، بسبب الطبيعة الفريدة والمنظر المطل على المحيط، ومن أكثر الأماكن رومانسية في المدينة "منارة أنيفا" والخليج العملاق وخليج الطيور، وبحيرة "بوسيه" حيث يمكن تذوق المحار، بركان بارانسكي وخليج كساتكا، للاستحمام في الينابيع الحارة، بالإضافة إلى حقل الحمم البركانية "يانكيتو".

وحلت مدينة نيجني نوفغورود في المركز الخامس، حيث يعتبر أحد أكثر الأماكن شعبية بين العشاق هو سلالم تشكالوف المطلة على نهر الفولغا، كما أن الأزواج مغرمون جدا بالسير على طول "نيجني نوفغورود أربات" - شارع "بولشايا بوكروفسكايا" للمشاة، حيث توجد العديد من المنازل القديمة والمطاعم المريحة والمقاهي والمنحوتات.

المصدر: لينتا.رو