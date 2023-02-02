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السعودية.. توقيف 5 مواطنين وخليجي لصدمهم مركبة عمدا وإطلاق النار (فيديو)

مجتمع

السعودية.. توقيف 5 مواطنين وخليجي لصدمهم مركبة عمدا وإطلاق النار (فيديو)
Sputnik
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أعلن الأمن السعودي أن شرطة الظهران قبضت على 6 أشخاص لصدمهم مركبة وإطلاقهم النار على أخرى.

وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أن شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية قبضت على 5 مواطنين وآخر خليجي، لصدمهم مركبة عمدا، وإطلاق أحدهم النار على مركبة أخرى في طريق عام.

وأكد الأمن العام أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: RT

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