السعودية.. توقيف 5 مواطنين وخليجي لصدمهم مركبة عمدا وإطلاق النار (فيديو)

أعلن الأمن السعودي أن شرطة الظهران قبضت على 6 أشخاص لصدمهم مركبة وإطلاقهم النار على أخرى.

وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أن شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية قبضت على 5 مواطنين وآخر خليجي، لصدمهم مركبة عمدا، وإطلاق أحدهم النار على مركبة أخرى في طريق عام.

وأكد الأمن العام أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

"شرطة الظهران":



القبض على 5 مواطنين وخليجي، لصدمهم مركبة عمدًا، وإطلاق النار على مركبة أخرى في طريق عام. pic.twitter.com/X5e03BwpUO — هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 1, 2023

المصدر: RT