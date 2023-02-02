السعودية.. توقيف 5 مواطنين وخليجي لصدمهم مركبة عمدا وإطلاق النار (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uohe
أعلن الأمن السعودي أن شرطة الظهران قبضت على 6 أشخاص لصدمهم مركبة وإطلاقهم النار على أخرى.
وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أن شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية قبضت على 5 مواطنين وآخر خليجي، لصدمهم مركبة عمدا، وإطلاق أحدهم النار على مركبة أخرى في طريق عام.
وأكد الأمن العام أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
"شرطة الظهران":— هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 1, 2023
القبض على 5 مواطنين وخليجي، لصدمهم مركبة عمدًا، وإطلاق النار على مركبة أخرى في طريق عام. pic.twitter.com/X5e03BwpUO
المصدر: RT