بعد هجوم أبناء جلدته على إسرائيل.. برص مصري يثير ضجة واسعة في بريطانيا

أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول صور لبرص مصري قطع أكثر من أربعة آلاف كيلومتر ليصل إلى مانشستر الإنجليزية في رحلة مثيرة عبر حاوية الفراولة.

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وعثرت سيدة بريطانية في مدينة مانشستر وهي تفتح باب ثلاجتها على البرص المصري وهو نوع من السحالي التي تفضل عادة البيئة الدافئة، قائلة: "رأيت شيئا يتحرك أمام عيني بعدما فتحت علبة الفراولة.. وعندما حققت أكثر رأيت هذا البرص الصغير.. لم أصدق ذلك".

واتضح فيما بعد أن البرص المصري انتقل بالخطأ من مصر إلى إنجلترا عبر حاوية مغلقة تنقل فروالة مصرية إلى بريطانية، حيث قطع هذا البرص الذي لا يتعدى طوله سنتمترين ونصف 4500 كيلومتر بدون أكل أو شرب وبقي على قيد الحياة وفي صحة جيدة.

وحرصت السيدة على وضع البرص في كوب بلاستيكي، وتواصلت مع الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات RSPCA وتمكنت من وضعه على الملعقة ووضعته في وعاء بلاستيكي، حيث تحرك بسرعة كبيرة جدا.

وبوصول ممثلو RSPCA، فحصته الطبيبة البيطرية راشيل هندرسون المتخصصة في الحيوانات الغريبة، وقالت: "ليس لدي أي فكرة عن كيفية نجاة هذا الكائن من الرحلة الطويلة داخل حاوية مغلقة".

وكانت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، قد قالت في شهر سبتمبر الماضي إن هناك تهديدا حقيقيا يشكله ظهور البرص المصري في جنوب إسرائيل، مؤكدة أنه من الأنواع العدوانية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية