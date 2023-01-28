تطورات جديدة في قضية يوتيوبر متهمة بفيديوهات فاضحة

شهدت قضية اليوتيوبر المصرية أنوش، المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة على الإنترنت، تطورات جديدة.

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وأمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار زوج نبوية أنوش، صاحبة قناة الروتين اليومي، حيث يعمل سمسار عقارات، بعدما كشفت المتهمة خلال التحقيقات أن طليقها بعدما علم بمكسبها الوفير من محتوى الفيديوهات على يوتيوب عرض عليها العودة مرة أخرى ومعاونتها فيما تقوم به، وبالفعل رجعا وكان يصورها ويعد المحتوى لها.

وبعد انتشار فيديوهات أنوش قررت الجهات المختصة القبض على صاحبة يوميات الروتين اليومي، والتي تدعى نبوية وتم التحفظ على أموالها، وحرزت مجوهراتها، بتهمة تعمد إظهار مفاتنها وأجزاء من جسدها عارية لزيادة نسب المشاهدة، وزيادة المكسب من تلك الفيديوهات المخالفة لمعايير المجتمع والآداب والأخلاق العامة بالمخالفة للقانون، وأمرت جهات التحقيق وضع حراسة مشددة على شقتين تملكهما المتهمة نبوية أنوش في منطقة حلوان.

وجاء القبض على أنوش جاء بعد التقدم ببلاغات رسمية إلى الجهات الأمنية، وتمكنت مباحث الآداب من القبض على نبوية أنوش صاحبة قناة الروتين اليومي، بعدما رصدت عدة فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن أفعالا تتنافى مع معايير المجتمع وخادشة للحياء العامة.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، واستصدر رجال مباحث الآداب إذنا من جهات التحقيقات وعقب القبض عليها عثر بحوزتها على 2 هاتف محمول بهما مقاطع فيديو وصور، تؤكد نشاطها الآثم، وجهاز لاب توب، و2 راوتر، و3 كارت فيزا، و2 استاند تصوير- دائرة إضاءة، وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24