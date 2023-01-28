مصر.. وفاة الفقيه القانوني محمد نور فرحات

توفي فجر السبت الفقيه القانوني محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق في جامعة الزقازيق المصرية، والحاصل على جائزتي الدولة التقديرية والتفوق في العلوم الاجتماعية.

ويعد فرحات أحد الفقهاء الدستوريين، وكان أشهر المحامين في محكمة النقض، وحصد عددا من الجوائز الدولية، في عدد من المجالات.

أبرز المحطات في حياته، حسب موقع "القاهرة 24":

ـ أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق

ـ أحد الفقهاء الدستوريين، وأشهر المحامين بالنقض

ـ كبير مستشاري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقًا.

ـ أدار في وقت سابق مركز البحوث القانونية بـ اتحاد المحامين العرب

ـ حاز جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003.

ـ حاز جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية عام 2001.

ـ ساهم في وضع دستور دولة المالديف.

ـ استعانت به المنظمة الدولية في تقارير التنمية البشرية عن الحريات والمرأة في العالم العربي.

ـ صدر له عدد من الكتب والمؤلفات في مجالات فلسفة القانون وتاريخه، وعلم الاجتماع القانوني، وقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان.

ـ عضو سابق في المجلس الأعلى للثقافة.

ـ عضو المجلس الأعلى للصحافة.

ـ نائب رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا.

ـ عضو مجلس أمناء بالحزب المصري الديمقراطي.

المصدر: "القاهرة 24"