"صدمة لملايين المصريين".. فيديو يكشف تصنيع مشروب شهير من "بودرة البلاط" والمطالبة بإعدام عاجل

صدمة كبيرة عاشها المصريون بعد انتشار فيديو مدته 3 دقائق يظهر توثيق حملة ضبط لمكان يصنع مشروبات يومية موجهة لملايين الأشخاص مصنوعة من "بودرة البلاط".

وانتشر مقطع الفيديو الصادم أولا محققا ملايين المشاهدات مع تعليق: "بقالنا 3 سنين وأكتر النسكافية والكوفي ميكس ذي الزفت" ولو حد عمله لنا مش بنشربه.. وبقى طعمه ماسخ، وكنت مفكر العيب مكنتش مستطعم حاجة.. بس أنت زى الفل متقلقش.. دخل جسمك بودرة بلاط وأسمنت وحصى فاضلك سيخين حديد ونطلع بالرابع".

وبعد أن انتشر مقطع فيديو مشروبات صنع بير السلم خاصة -النسكافيه والشاي، وأصبح حديث الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا "بمراجعة الغشاشين المتلاعبين بصحة الناس باتقاء الله في صحة الناس ومراجعة أنفسهم" كما تطرق البعض إلى تشديد العقوبات القانونية عليهم والمطالبة بإعدامهم بشكل عاجل.

وفي ذات السياق، شارك المنشد الشهير عبر السوشيال ميديا، مصطفي أبو رواش، تجربة شخصية له مع واحد من هذه المشروبات خلال أسبوع، موضحا: "بنجيب المشروبات غالية فناس ما تخافش ربنا وما عندهاش ضمير تضربه سواء كان في مصر أو دولة تانية، وأنا أقسم بالله من 3 أيام خليت مراتي تعمل لي كافي مكيس من نفس شكل الأكياس بالفيديو وانت مش هتعرف تفرق، لاقيت الوش غريب وكذلك الطعم من الأسبوع اللي فات، قولت في نفسي يمكن غيروا مكوناته، اشتروا من أماكن مضمونة وسعرها يكون معروف مش أقل".

المصدر: صدى البلد