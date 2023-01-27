"عمل بطولي".. فيديو لصيدلي سوري في العراق يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

اجتاح فيديو لصيدلي سوري في صيدلية بالعراق مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بعمل بطولي تمثل في إنقاذ طفل من موت محقق.

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وقام الصيدلي السوري في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية وهو ينقذ طفلا من الموت، والذي يبدو أنه دخل في حالة اختناق ومن ثم فقد وعيه، لتهرع أمه إلى الصيدلية وهي في حالة انهيار تام وصراخ بوفاة صغيرها.

وأضاف الصيدلي محمد داود، أن الطفل تعرض لحالة اختناق بسبب ابتلاعه علكة، والتي لم تدركها الأم في بداية الأمر، حتى ظهرت على الطفل أعراض الاختناق وفقدان الوعي.

المصدر: القاهرة 24