لأول مرة في مصر.. حبس طبيبة بسبب حقنة خاطئة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، الخميس، الحبس سنتين لصيدلانية ومساعدتها، وغلق الصيدلية، في قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان.

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وجاء حبس المتهمين على خلفية اتهامهما بالتسبب في وفاة الطفلتين إثر تلقيهما حقنا تسببت في الوفاة، لعدم إجراء اختبار الحساسية لهما.

وكانت جهات التحقيق في الواقعة قد قامت عقب تقدم والد الطفلتين إيمان وسجدة ببلاغ يتهم فيها صيدلانية ومساعدتها بالتسبب في وفاة ابنتيه بعد تلقيهما حقنا خاطئة، بسماع أقوال أسرة الطفلتين وكذلك الصيدلانية ومساعدتها.

وقررت جهات التحقيق عرض الطفلتين على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، والذي أيد الاتهام، وأصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات لما نسب إليهما من اتهام بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة.

وهذه هي الواقعة الأولى من نوعها في مصر والتي تتعرض فيها طبيبة للحبس بعد تسببها في وفاة طفلتين بسبب حقنة خاطئة.

المصدر: القاهرة 24