وفاة فنانة مغربية شهيرة بعد صراع مع المرض

أفادت صحيفة "هسبريس" بوفاة الفنانة المغربية القديرة خديجة أسد مساء يوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأوضحت "هسبريس" أن خديجة أسد قد كانت غادرت مساء يوم الأربعاء، أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء صوب منزلها، بطلب من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب تداعيات إصابتها بالسرطان وعدم قدرة جسمها على التجاوب مع حصص العلاج الكيميائي.

جدير بالذكر أن خديجة أسد، الشهيرة بلقب "لالة فاطمة"، تعتبر من أبرز الممثلات المغربيات اللواتي بصمن الساحة الفنية المغربية بأعمال شهيرة تنوعت بين المسلسلات وتقديم البرامج والأفلام السينمائية.

وشكلت مع زوجها الراحل عزيز سعد الله ثنائيا فنيا ظل راسخا في ذهن المشاهد المغربي.

المصدر: "هسبريس"