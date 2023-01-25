مركز تكوين العلماء يصدر فتوى بخصوص حرق القرآن الكريم في السويد

أصدر رئيس مركز تكوين العلماء الشيخ محمد الحسن الددو، فتوى بأن حكومات الدول الإسلامية مُلزمة بقطع علاقاتها مع السويد، بعد جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية.

وفي فتوى نشرها على حسابه في "تويتر"، أكد الشيخ الددو أنه يتعين على جريمة إحراق المصحف وجوب قطع كل الدول الإسلامية علاقاتها مع حكومة السويد حتى تعتذر عن هذه الجريمة اعتذاراً رسميا، ووجوب مقاطعة الشعوب المسلمة لكل المنتجات السويدية حتى تعلن الاعتذار.

وأوضح أنه يجب على كل المسلمين التحرك بحسب ما تسمح به قوانين بلادهم للاحتجاج على هذه الجريمة ونظائرها، وأنه يجب على الإعلاميين التشهير بهذه الجريمة والتوعية بخطرها وضررها، ويجب على خطباء المساجد والدعاة المشاركة في ذلك.

فتوى بشأن جريمة حرق المصحف الشريف في دولة السويد pic.twitter.com/eKeMPjA1cZ — محمد الحسن الددو (@ShaikhDadow) January 24, 2023

ويوم السبت الماضي نفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

المصدر: RT