ماذا قال علاء مبارك بشأن موقف أردوغان من حادثة حرق القرآن الكريم في السويد؟

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، برد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه السويد، بعد حادثة حرق القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى استوكهولم.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر علاء مبارك حديث أردوغان عن الحادثة، معلقا عليه بالقول: "تتفق أو تختلف مع الرجل لكنه يستحق الاحترام على موقفه تجاه حرق المصحف الشريف".

تتفق أو تختلف مع الرجل لكنه يستحق الاحترام على موقفه تجاه حرق المصحف الشريف .. https://t.co/prMMisYFMI — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 24, 2023

وكان الرئيس التركي قد وجه أمس الاثنين تحذيرا شديد اللهجة للسويد من أن بلاده لن تدعم انضمامها للناتو إذا لم تحترم الدين الإسلامي، عقب حادثة حرق المصحف قرب السفارة التركية لدى ستوكهولم.

ويوم السبت الماضي نفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

المصدر: RT