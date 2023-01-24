وفاة صاحب أشهر أسواق مصر منذ عام 1948

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة سامي مسعد فتح الله رئيس مجلس إدارة مجموعة أسواق فتح الله للجملة المشهورة في مصر.

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وكانت مجموعة شركات فتح الله بدأت نشاطها التجاري عام 1948م باسم شركة مسعد فتح الله وإخوته ببيع العطارة، والحبوب، والبن، والشاي بالجملة في أسواق المنشية بالإسكندرية.

افتتحت مجموعة أسواق فتح الله ماركت للجملة أول فرع لها وهو سان استيفانو عام 1994 كأول سوبر ماركت يبيع للمستهلك بسعر الجملة، والذي أحدث ضجة في عالم البيع المباشر للمستهلك من حيث رخص الأسعار، وتنوع البضائع، والعروض الشيقة، وجدية التعامل واحترام المستهلك، لتتوالى سلسلة الافتتاحات حتى وصلنا إلى27 فرعًا بالإسكندرية والمحافظات.

تطور النشاط المجموعة للبيع بالجملة على مستوى الجمهورية، وتوسع النشاط ليشمل المعلبات، والمنظفات، والمواد الغذائية بجميع أنواعها، وبعد ذلك بدأ الاستيراد من الخارج حتى أصبحت من أكبر مستوردي العطارة والشاي على مستوى الشرق الأوسط، وأيضًا من أكبر مستوردي وتجار وموزعي المواد الغذائية والمعلبات في مصر.

المصدر: القاهرة 24