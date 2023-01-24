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في انتظار انقشاع الضباب.. مواطن كويتي يلهو بطريقة "فنية" (فيديو)

مجتمع

في انتظار انقشاع الضباب.. مواطن كويتي يلهو بطريقة
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طريقة "فنية" قام بها مواطن كويتي لكسر الملل أثناء انتظاره أمام إشارة مرور حمراء وسط أجواء ضبابية كثيفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر المواطن معتليا سقف سيارته يرقص الدحة، عند إشارة مرورية، حيث تكون ضباب كثيف يحول دون الرؤية، وسط حالة مناخية غير مستقرة تضرب البلاد.

المصدر: RT

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