مصر.. اعترافات وتطورات جديدة في قضية سرقة مجوهرات دينا الشربيني

أمرت النيابة المصرية بإخلاء سبيل المتهمة بسرقة مجوهرات من مسكن الفنانة المشهورة دينا الشربيني، بعد إنهاء إجراءات التنازل.

وحضرت الفنانة المصرية إلى نيابة الجمالية، لسماع أقوالها "في واقعة ضبط مساعدتها السابقة أثناء بيعها لمجوهرات ثمينة لأحد محال الصاغة بمنطقة الجمالية، وإقرار المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تعود للنجمة، حيث أقرت بصحة الواقعة، وأنها كانت تعمل مساعدة لها قبل بضعة أشهر، ثم اكتشفت فقدها لعدد من قطع المجوهرات الخاصة بها، واختفائها، فتوجهت وحررت محضرًا ضدها بالواقعة، وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها، واتهمتها بسرقتها".

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق مع المتهمة التي أقرت أنها تعمل مساعدة لدى منة فضالي عقب تركها العمل مع دينا الشربيني، وأقرت بسرقتها بأسلوب المغافلة أثناء تواجدها بالمنزل، ثم قررت هي وشقيقتها بيع المجوهرات، ولكن أثناء ذلك فوجئت بالشرطة تقتحم المكان وتلقي القبض عليها وشقيقتها.

وبدأت الواقعة عندما استغاثت النجمة منة فضالي بمتابعيها عقب تغيب مساعدتها، حيث أكدت أنها كانت في طريقها لها في أحد مواقع التصوير وانقطع بينهم التواصل، وبسؤال أهلها أكدوا أنها تغيبت من وقتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي لإحدى الفنانات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن استغاثتها من اختفاء "مساعدتها" مدعية تعرضها لواقعة خطف.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).. وأنه بتاريخ 20 الجاري تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: أخبار اليوم