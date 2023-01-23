مصر.. إعلامية "الجمهورية الجديدة" المثيرة للجدل تخرج عن صمتها (فيديو)

كشفت الإعلامية منى العمدة، عن كواليس الحلقة التي تسببت في وقف برنامجها المذاع عبر قناة النهار، والتحقيق معها.

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وقالت خلال تصريحات لها عبر برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين: "أول حلقة كانت سؤال بسيط عمل ضجة غير طبيعية، وأنا بسال الضيف إيه رايك في العاصمة الإدارية الجديدة بس، والبعض أخدوا الصوت وغيروا في التون وهدوا الإضاءة وعملوا شوية مزيكا، وده كان رد إحدى الجهات الرقابية في قناة النهار".

وأضافت: "تاني سبب كنت مركبة مايك واحد وبقالي سنتين ونص بعمل البرنامج ده، ولأول مرة أركب مايك واحد، وفيه سبب تاني كنت عامله عملية في ودني، ولحد دلوقتي ليها أثر وباخد مسكنات ومضاد حيوي، بس ده مغيرش في تون الصوت ولكن عامل حالة من الهبوط والسكينة، بسبب مسكنات ومضاد حيوي كتير وكنت ممكن ألغي التصوير، ولكن عشان بحترم مهنتي وشغلي أنا ماضية عقود وفيه ناس متعلقين بينا، وأعلنت مواعيد، ومينفعش نقولهم هناخد إجازة".

وتابعت: "صوتي كده بقالي 52 حلقة، والبرنامج بقاله سنتين ونص على شاشة النهار، وأتحدى أي حد أن التون اتغير، ويمكن رد فعل الضيف أثار الجدل، وده مع المسكنات الناس قالوا إن طالما فيه هدوء يبقى فيه مشاعر حب، لكن لأ خالص، ويمكن طريقتي كان فيها حب وامتنان وفخر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأتشرف أنهم لقبوني بمذيعة العاصمة".

واستطردت: "أنا المذيعة الوحيدة في مصر والوطن العربي اللي كانت بتزور العاصمة الإدارية يوميَّا تشوفها وهي حبة رمل لحد ما تشوف مشاريع قومية، وطبعا لازم أسأله عن العاصمة بحب وفخر، ويمكن رد فعله كان زيادة شوية ومعرفش يعبر عن اللي جواه، والناس طبعًا مش هتحاسب الضيف وبيحاسبوا المذيع".

واستكملت: "أنا دكتوره صيدلانية، وكنت عاوزه أدخل إعلام ووالدي مكنش موافق وكان محدد صيدلة مش أي تخصص تاني واتجهت للإعلام بعد ما خلصت".

وكان قد تم تداول فيديو المذيعة منى العمدة بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه لها الجمهور انتقادات كبيرة على طريقة الأداء التي ظهرت بها خلال برنامج الجمهورية الجديدة، الأمر الذى جعل قناة النهار الفضائية توقف المذيعة والبرنامج ومنعها من الظهور بسبب انتقادات الجمهور.

جاء سبب وقف برنامج الجمهورية الجديدة والمذيعة منى العمدة عن الظهور الإعلامي بعد حالة الجدل والغضب التي اجتاحت المواطنين من أداء المذيعة منى العمدة، حيث اعتبر المواطنون طريقة الأداء لا تليق بمذيعة في الإعلام المصري ولا تليق باسم البرنامج الجمهورية الجديدة، مما اعتبرته قناة النهار تجاوزا في حق القناة وخطأ فادحا.

المصدر: مصراوي