شاهد.. ظهور لافت لولي عهد الأردن وخطيبته السعودية

قام ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، بأول جولة مشتركة مع خطيبته السعودية رجوة آل سيف، في العاصمة عمان.

وفي التفاصيل، زار ولي العهد وخطيبته مقر مبادرة "عبق اللون"، التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم بدارة الفنان التشكيلي سهيل البقاعين، حيث شاهدا أعمال الطلبة، واستمعا إلى أفكارهم حول طموحاتهم.

ونقلت قناة "المملكة" لقطات من الزيارة، ظهرت فيها خطيبة ولي العهد وهي تتحدث إلى الطلاب قائلة: ""تعملوا لنا كل واحد فيكم رسمة لبيتنا المستقبل".

ولي العهد ورجوة السيف يزوران مبادرة "عبق اللون" التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم بدارة الفنان التشكيلي سهيل البقاعين في جبل #اللويبدة في العاصمة عمان#ولي_العهد#رجوة_آل_سيف#عبق_اللون#هنا_المملكةpic.twitter.com/B7aXFTiqDj — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 23, 2023

وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر الأمير الحسين صورا من زيارته رفقة خطيبته، معلقا عليها بالقول: "تشرفت اليوم أنا ورجوة بلقاء مجموعة من الطلاب والطالبات الذين يمتلكون حسًا فنيًا إبداعيا لا مثيل له.."وكم من كفيف بصير الفؤاد" سبحانك ربي ما أجملهم".

وكان الديوان الملكي قد أعلن سابقا أن قران الأمير الحسين والسعودية رجوة آل سيف سيعقد في الأول من يونيو المقبل.

المصدر: RT