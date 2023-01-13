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الأردن.. ولي العهد يتسلم بنفسه وجبات من أحد مطاعم

مجتمع

الأردن.. ولي العهد يتسلم بنفسه وجبات من أحد مطاعم
تويتر
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نشرت وسائل إعلامية أردنية، صورة لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو يتسلم بنفسه وجبات من أحد المطاعم.

وقالت صحيفة "الدستور" أن ولي العهد كان قد طلب وجبات الطعام عبر الهاتف باسم "حسين"، وتوجه بنفسه إلى المطعم الموجود في مدينة العقبة لاستلام الوجبات.

وتقدم المطعم، بالشكر لولي العهد على تواضعه، مبينا أن الأمير طلب عبر الهاتف عددا من الوجبات، باسم حسين قبل أن يذهب بنفسه لتسلمها.

وأعاد مغردون نشر صورة الأمير، وأشادوا بتصرفه وانتقدوا من علق على تصرفه سلبا.

المصدر: "تويتر"

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