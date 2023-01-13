الأردن.. ولي العهد يتسلم بنفسه وجبات من أحد مطاعم

نشرت وسائل إعلامية أردنية، صورة لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو يتسلم بنفسه وجبات من أحد المطاعم.

وقالت صحيفة "الدستور" أن ولي العهد كان قد طلب وجبات الطعام عبر الهاتف باسم "حسين"، وتوجه بنفسه إلى المطعم الموجود في مدينة العقبة لاستلام الوجبات.

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أحد المطاعم في مدينة #العقبه

وتقدّم المطعم في منشور له، عبر فيسبوك، بالشكر لسمو الأمير على تواضعه، مبيناً أن الأمير طلب عبر الهاتف عددا من الوجبات، باسم “حسين” قبل أن يذهب بنفسه لتسلمها.#الأردنpic.twitter.com/RbvhnWYRMg — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) January 12, 2023

بعد أن طلب هاتفيا باسم “حسين”.. ولي العهد يستلم بنفسه وجبات من أحد مطاعم العقبة

#الأردن#جريدة_الدستور_الأردنيةpic.twitter.com/A9leXHTuol — جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) January 12, 2023

وتقدم المطعم، بالشكر لولي العهد على تواضعه، مبينا أن الأمير طلب عبر الهاتف عددا من الوجبات، باسم حسين قبل أن يذهب بنفسه لتسلمها.

وأعاد مغردون نشر صورة الأمير، وأشادوا بتصرفه وانتقدوا من علق على تصرفه سلبا.

يعني لو #الامير_حسين اشترى فلافل من مطعم شعبي وبسيط رح يطلع ناس يحكو ويعلقوا

ولو اشترى قهوة شارع رح يحكوا عليه

حتى لو اشترى منسف رح يحكوا



بإختصار احنا شعب اثقل من دمه ما في !

صحه وهنا سمو الامير

اغلب الي بعلقوا طول نهارهم في المطاعم .. بكفي سواليف مطلقات#فايرفلاي#الأردن — Rami Hatamleh (@RamiHatamleh) January 12, 2023

"الو مرحبا .. يعطيك العافية .. بدي اوصي لو سمحت .."



" اتفضل شو الطلب و الإسم ؟"



"بدي خمس وجبات فايرفلاي لو سمحت بإسم حسين .. استلام من فرع العقبة "



و بعد 20 دقيقة ⬇️ #ولي_العهد في زيارة لمطعم فايرفلاي..



سيدي حسين داعم الشباب الأردني🇯🇴❤️ pic.twitter.com/Aq3i8J4MN6 — alanoud_k_alajarmee 🌸💖 (@anoud_alajarmee) January 12, 2023

المصدر: "تويتر"