الأردن.. ولي العهد يتسلم بنفسه وجبات من أحد مطاعم
نشرت وسائل إعلامية أردنية، صورة لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو يتسلم بنفسه وجبات من أحد المطاعم.
وقالت صحيفة "الدستور" أن ولي العهد كان قد طلب وجبات الطعام عبر الهاتف باسم "حسين"، وتوجه بنفسه إلى المطعم الموجود في مدينة العقبة لاستلام الوجبات.
زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أحد المطاعم في مدينة #العقبه— Abu Mahmoud (@zaeem16064429) January 12, 2023
وتقدّم المطعم في منشور له، عبر فيسبوك، بالشكر لسمو الأمير على تواضعه، مبيناً أن الأمير طلب عبر الهاتف عددا من الوجبات، باسم “حسين” قبل أن يذهب بنفسه لتسلمها.#الأردنpic.twitter.com/RbvhnWYRMg
بعد أن طلب هاتفيا باسم “حسين”.. ولي العهد يستلم بنفسه وجبات من أحد مطاعم العقبة— جريدة الدستور - Addustour Newspaper (@AddustourNews) January 12, 2023
#الأردن#جريدة_الدستور_الأردنيةpic.twitter.com/A9leXHTuol
وتقدم المطعم، بالشكر لولي العهد على تواضعه، مبينا أن الأمير طلب عبر الهاتف عددا من الوجبات، باسم حسين قبل أن يذهب بنفسه لتسلمها.
وأعاد مغردون نشر صورة الأمير، وأشادوا بتصرفه وانتقدوا من علق على تصرفه سلبا.
يعني لو #الامير_حسين اشترى فلافل من مطعم شعبي وبسيط رح يطلع ناس يحكو ويعلقوا— Rami Hatamleh (@RamiHatamleh) January 12, 2023
ولو اشترى قهوة شارع رح يحكوا عليه
حتى لو اشترى منسف رح يحكوا
بإختصار احنا شعب اثقل من دمه ما في !
صحه وهنا سمو الامير
اغلب الي بعلقوا طول نهارهم في المطاعم .. بكفي سواليف مطلقات#فايرفلاي#الأردن
"الو مرحبا .. يعطيك العافية .. بدي اوصي لو سمحت .."— alanoud_k_alajarmee 🌸💖 (@anoud_alajarmee) January 12, 2023
" اتفضل شو الطلب و الإسم ؟"
"بدي خمس وجبات فايرفلاي لو سمحت بإسم حسين .. استلام من فرع العقبة "
و بعد 20 دقيقة ⬇️ #ولي_العهد في زيارة لمطعم فايرفلاي..
سيدي حسين داعم الشباب الأردني🇯🇴❤️ pic.twitter.com/Aq3i8J4MN6
المصدر: "تويتر"