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الفنانة ياسمين صبري تكشف حقيقة عودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

مجتمع

الفنانة ياسمين صبري تكشف حقيقة عودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
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كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري حقيقة عودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أنباء متداولة خلال الفترة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي عن عودتهما.

وعلى هامش حضورها حفل "JOY AWARDS" في السعودية، قالت ياسمين صبري: "أكيد لو فيه حاجة هعلنها زي ما أعلنت الجواز وزي ما الطلاق أعلن، عمري ما هتجوز ويكون في السر".

وتابعت: "المستقبل كله للسعودية إن شاء الله وبيجمعونا مع نجوم العالم".

وكانت ياسمين صبري قد أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عودتها لأبو هشيمة، بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".

المصدر: "القاهرة 24"

 

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