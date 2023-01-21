عارضة أزياء تروّج للسياحة في مصر بملابس مثيرة

روجت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة ديمي روز، خلال زيارتها إلى مصر للمعالم السياحية الأثرية المصرية عبر ارتداء الزي الفرعوني للمعابد المصرية والنيل وأسوان.

ويتابع عارضة الأزياء البريطانية ما يقرب من 20 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وتعد من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

وديمي روز هي إحدى عارضات الأزياء في دولة بريطانيا، وهي من مواليد عام 1995 ميلادي في برمنجام ولها العديد من الحسابات على المواقع الاجتماعية التي تعتبر من أشهر النشطاء في بريطانيا وتتمتع بجمهور كبير.

وتفاعل مئات الآلاف من الأشخاص على الصور التي نشرتها ديمي أثناء زيارتها لمصر عبر إنستغرام، من دول أجنبية وأوروبية وعربية.

ونشرت ديمي صور لها أثناء زيارة أسوان ومعبد حورس في إدفو بأسوان وكذلك صور لنيل أسوان وهي ترتدي الزي الفرعوني الشهير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية