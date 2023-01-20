سوريا.. جريمة مروعة تهز اللاذقية والأمن يتحرك

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على الشاب الذي أقدم على طعن فتاة تدعى إيلين حتى الموت وسط مدينة اللاذقية، في جريمة هزت الرأي العام.

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وعلى حسابها في "فيسبوك"، قالت وزارة الداخلية السورية: "قسم شرطة الرمل الشمالي في اللاذقية يلقي القبض على الشاب الذي أقدم على طعن فتاة قرب دوار عدن مقابل مشفى سويد".

وأضاف البيان: "بالساعة 17.30 من تاريخ 18 يناير 2023، أعلم قسم شرطة الرمل الشمالي في اللاذقية بإقدام شخص على طعن المدعوة (إلين - ف) مواليد 2003 ثلاث طعنات بأداة حادة وذلك بالقرب من دوار عدن مقابل مشفى سويد".

وتابع: على الفور توجهت دورية من القسم إلى المكان وتم إسعاف الفتاة إلى مشفى تشرين الجامعي ودخولها غرفة العمليات وحالتها حرجة، وتم إلقاء القبض على الفاعل ويدعى ( سليمان- ر ) مواليد 2000، وبالتحقيق الأولي اعترف باقدامه على طعنها بسبب وجود خلافات بينهما..التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ،وسيتم تقديمه للقضاء أصولا"، فيما أفادت وسائل إعلام ومواقع إخبارية لاحقا بأن الفتاة هي إيلين علي ساتيك، ولقيت مصرعها إثر هذا الحادث الأليم.

المصدر: RT