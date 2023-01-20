تقرير: الأمير هاري حقق أرباحا بالملايين منذ خروجه من العائلة المالكة

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الأمير البريطاني هاري، حقق أرباحا كبيرة منذ أن قرر وزوجته ميغان ماركل، ترك العائلة المالكة والانتقال للعيش في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري حصل على دفعة مسبقة بلغت نحو 20 مليون دولار من نشر كتابه "سبير" الأسبوع الماضي.

وحطم كتابه الأرقام القياسية لمبيعات الكتب، إذ بيع ما يقرب من 1.4 مليون نسخة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أول يوم من طرح الكتاب في الأسواق.

كما يعتقد أن هاري وميغان حققا أكثر من 100 مليون دولار من الاتفاق الذي وقعاه مع شركة "نتفليكس" الأمريكية قبل عامين، والذي يتضمن إنتاج أفلام وثائقية عن العائلة الملكية بدأ عرضها أواخر العام الماضي.

كما أسس الزوجان شركة أخرى هادفة للربح، هي Archewell Audio، ضمن صفقة قيل إن قيمتها تبلغ 25 مليون دولار لإنتاج بودكاست لشركة "Spotify" الأمريكية.

كما انضم هاري إلى مجموعة من المؤسسات الربحية الأخرى، بما في ذلك العمل كـ مدير التأثير" في شركة "وادي السيليكون" وشركة ناشئة للصحة العقلية تسمى BetterUp.

والعام الماضي، انضم هاري وماركل إلى فريق شركة "Ethic" الأمريكية، ليصبحا "شركاء مؤثرين" في شركة إدارة الأصول التي تستثمر في المشاريع والشركات المستدامة، كما أنهما استثمرا في الشركة.

المصدر: "نيويورك بوست"