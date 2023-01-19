سماعات أذن ملك الأردن تثير تساؤلات ومواقع إخبارية محلية تعطي الإجابة

أثار ظهور سماعات أذن بشكل واضح لدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العديد من التساؤلات.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "عمون" الأردنية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الملك بسبب خدمته العسكرية وممارساته التدريبية ومشاركته في الكثير من الأعمال العسكرية الفاعلة، وحضوره لفعاليات متعددة تستخدم فيها الأسلحة ذات الصوت المرتفع، تأثر سمعه مما اضطره لاستخدام سماعات أذن طبية مساعدة على السمع بصورة أوضح.

وقالت المصادر إن العاهل الأردني نفذ نصيحة الأطباء باستخدامه السماعات بكل شفافية، مما لفت نظر من شاهدوه أو استمعوا له في لقاءاته الأخيرة بالفحيص، أو لقاء الزعماء الستة أو الاستقبالات الخاصة.

وأشارت الوكالة إلى أن الملك يستخدم هذه الخاصية في الأماكن الخالية من الميكروفونات فقط.

المصدر: عمون