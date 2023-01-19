رغم حزنه الشديد.. سعودي يعفو عن المتسبب في وفاة ابنه

عفا سعودي عن المتسبب في وفاة ابنه (21 عاما) ودون أي مقابل مادي، في موقف وصفه الإعلام بأنه "أروع مثل في الصفح والعفو والصبر عند القضاء والقدر".

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن خالد بن مسعد النفيعي من سكان بني سعد جنوب الطائف، عفا عن المتسبب في وفاة ابنه بندر، "رغم الحزن الشديد الذي كان ينتابه في مجلس العزاء".

وأوضحت الصحيفة أن بندر كان يقف خارج السيارة على الطريق المؤدي لمركز الشفا عندما داهمته سيارة تسببت في نقله إلى العناية المركزة في مستشفى بالطائف.

وأضافت أنه "مكث أياما عدة قبل أن ينتقل إلى جوار ربه. ليعلن والده أمام الجميع العفو عن المتسبب في الوفاة لوجه الله تعالى وتقديراً لحقوق الجار كون الداهس من قبيلة الذويبات إحدى القبائل المجاورة لمركز السحن منطقة والد الشاب المتوفى".

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من مشائخ وأعيان ووجهاء بني سعد جنوب الطائف ثمّنوا تلك البادرة.

المصدر: "عطاظ"