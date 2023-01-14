شقيقتي طلبت مني حذفه.. فنانة مصرية تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية وفاء سالم، موجة من الجدل بعد أن أعلنت عبر "يوتيوب" تعرضها للتحرش من أحد أقاربها أثناء طفولتها مما سبب لها أذى نفسيا.

وتابعت: "كانوا بيعتبروني قطتهم السيامي اللي بيلعبوا بيها، ولما بيحضنوني كنت ببقى عايزة أزقهم، مش قادرة ومش مستحملة بسبب جسمي النحيل، ولما كانوا بيبوسوني كنت غصب عني بمسح البوسة من على خدي، وكانوا بيسألوني ليه بتمسحي البوسة.. انتي مش بتحبينا؟، وكنت بتكسف وأقول لا".

واستكملت: "بوستهم كانت بتشوكني وبتشوك خدي وريحة نفسهم بالسجائر كانت بتضايقني وببقى عايزة أهرب من كل العالم ده.. وأكتر حاجة لسه فكراها لحد دلوقتي وكانت بتوجعني جدا وعاملة جرح في قلبي إن بعض القرايب والأغراب كانوا بينتهكوا طفولتي البريئة، بقسوة ووقاحة".

وأوضحت: "في الأول أنا مكنتش بفهم، وكنت بتكسف أتكلم، ودلوقتي كل ده شريط بيمر وبيلف في دماغي وعمري ما نسيته، ولما كبرت كنت بحس إن الطفلة اللي جوايا لسه موجودة، أنا بحب البراءة عشان كدة الطفلة لسه موجودة جوايا، وكان بيحصل معايا حاجات شبه كده لحد وقت قريب، وبيدخلولي من مداخل انتي فتاة أحلامي، انتي كلك أنوثة وجمال، انتي محصلتيش، وكل ده كان مدخل عشان يوصلوا لحاجة، أنا مش قادرة أنطقها أو أقولها".

وأضافت: "لسه من وقت قريب جدا، كان بيتقالي أنا خالتي كانت ساكنة فوقيكي، وكنت باجي أبص عليكي من بعيد عشان أنا معجب من زمان وهبقى أكلمك، وده كله وجع كبير جوايا، وده كان من ضمن الأسباب إني مشيت، ولسه فيه حواديت وحكاوي هتسمعوها".

ونشرت الفنانة فيديو جديدا من خلال حسابها على موقع يوتيوب كشفت رد فعل شقيقتها وأقاربها عما أعلنته من تعرضها للتحرش في طفولتها.

وقالت إن إحداهما طالبت منها حذف الفيديو حتى لا تفضح أهلها.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري