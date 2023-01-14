الداخلية الكويتية: ضبط كميات كبيرة من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة لدى اثنين من تجار المهلوسات.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات تفيد بأن شخصا من جنسية عربية يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأن التحقيقات والمتابعة قادت إلى ضبطه، وأضافت أنه عُثر في منزله على "كمية كبيرة من أنبولات زيت الماريغوانا الجاهزة للبيع والاستخدام تقدر بنحو 2000 أنبولة تقريبا، وكيلوغرام مـن مادة الكيميكال، و20 غراما من مادة الشبو، وميزان حساس".

استمراراً لتوجيهات وحرص معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة بتكثيف الحملات الامنية على مهربي وتجار المواد المخدرة



الإعلام الأمني:

قطاع الامن الجنائي يتمكن من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة في ضبطيتين منفصلتين pic.twitter.com/Sbh6Z7mBOM — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 14, 2023

وفي عملية الضبط الثانية، أوضحت أنها تلقت معلومات تفيد بأن مقيما من جنسية آسيوية كان يقوم بالاتجار والتعاطي في المواد المخدرة، وتم ضبطه، والعثور في مسكنه "على نحو 10 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا، وميزان حساس، ومبلغ مالي من متحصلات البيع".

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين أقرا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار، وتمت إحالتهما والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية