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نيوزيلندا تصدر قائمة بالأسماء المحظورة

مجتمع

نيوزيلندا تصدر قائمة بالأسماء المحظورة
AFP
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أصدرت وزارة الداخلية في نيوزيلندا قائمة بالأسماء التي حظر على المواطنين تسميتها خلال العام الماضي 2022.

ومن بين الأسماء الأكثر رفضا: king ملك، saint قديس، royal ملكي، Messiah المسيح، prince وprincess أمير أو أميرة، Sovereign السيادة، Sire مولى. ومن الأسماء الأخرى: دوق Duke، جنرال General، عدالة Justice، ملكة Queen.

وقال جيف مونتغمري، المسجل العام للمواليد والوفيات والزيجات: "هناك إرشادات معمول بها للتأكد من أن الأسماء لا تسبب إساءة، وأن تكون بطول معقول ولا تمثل لقبا رسميا أو رتبة رسمية"، مبينا أنه "يتم النظر إلى أهمية الاسم بالنسبة للعائلة بالتوازن مع الطريقة التي يمكن أن ينظر بها الجمهور إلى الاسم، والتزامات القسم بموجب التشريع ذي الصلة".

أما بالنسبة للأسماء الأكثر شهرة، فقد تصدر اسم أوليفر قائمة أسماء الفتيان، أما اسم إيزلا فتصدر قائمة أسماء الفتيات.

المصدر: RNZ 

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