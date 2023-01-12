الجزائر.. تلميذ يطعن أستاذته بخنجر

أقدم تلميذ في ولاية باتنة الجزائرية، على طعن أستاذته في ساحة المدرسة المتوسطة، وسط حالة من الهلع.

وأفاد موقع "الشروق" بأن "أستاذة اللغة العربية كانت قد طلبت من التلميذ (11 سنة)، الكف عن التشويش خلال الدرس، والتوقف عن ازعاجها، غير أن استمراره في ذلك، حتم عليها مطالبته بمغادرة القسم وإحضار أوليائه، غير أن التلميذ رفض طلب الأستاذة فكررت عليه طلب الخروج، ثم قام بالترصد لها في ساحة المتوسطة، مقدما على طعنها بخنجر في الظهر على عمق عدة سنتيمترات، فسقطت أرضا قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل تم خلاله سحب الخنجر وإيقاف النزيف".

ونظم مواطنون حملة تبرع بالدم للأستاذة لإنقاذ حياتها بعد ما وصفت حالتها بالمعقدة، في وقت علم أن مديرية التربية أوفدت لجنة للاطلاع على حالتها في انتظار التدابير التي سيتم اتخاذها في حق التلميذ المعتدي.

المصدر: "الشروق"