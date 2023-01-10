رد فعل "أبوي" من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد نحو طفل نادى عليه في الصحراء (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفا طريفا لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مع طفل صغير وأسرته، أثناء تجوله في صحراء دبي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث يظهر فيه طفل صغير كان رفقة أبيه في الصحراء، ينادي على حاكم دبي عندما رآه يتجول بسيارته في الصحراء رفقة حاشيته، حيث نادى الطفل بعلو صوته: "يا شيخ محمد" وكررها أكثر من مرة.

ويوثق مقطع الفيديو استجابة محمد بن راشد لنداء الطفل بالفعل وتلبية أمنيته، حيث استدعى حاكم دبي الطفل وأسرته لقصره بعدما رأى مقطع الفيديو الذي أثار ضجة، وصافحه هو وبقية الأطفال معه.

وقال محمد بن راشد مداعبا الطفل: "سمعتك وأنت تنادي علي..وأنا رديت عليك.. أنا شوفتك انت ما شوفتني"، في حين ابتسم الطفل معربا عن سعادته بلقائه حاكم دبي، الذي التقط الصور التذكارية مع الأطفال.

لقطة أبوية.. #محمد_بن_راشد يستجيب لنداء طفل رأى سيارته في الصحراء، ليتوقف سموه له على الفور لالتقاط الصور@HHShkMohd#صحيفة_الخليجpic.twitter.com/pcO2NMMTzS — صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 10, 2023

طفل إماراتي رأى سيارة سمو الشيخ / #محمد_بن_راشد في الصحراء، وأصبح ينادي على سموه .. وصل الفيديو لسيدي .. فاستدعاه ليصافحه

- هنا #الامارات يا سادة pic.twitter.com/kExV2K5LLy — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) January 10, 2023

المصدر: RT