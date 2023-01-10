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رد فعل "أبوي" من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد نحو طفل نادى عليه في الصحراء (فيديو)

مجتمع

رد فعل
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفا طريفا لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مع طفل صغير وأسرته، أثناء تجوله في صحراء دبي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث يظهر فيه طفل صغير كان رفقة أبيه في الصحراء، ينادي على حاكم دبي عندما رآه يتجول بسيارته في الصحراء رفقة حاشيته، حيث نادى الطفل بعلو صوته: "يا شيخ محمد" وكررها أكثر من مرة.

ويوثق مقطع الفيديو استجابة محمد بن راشد لنداء الطفل بالفعل وتلبية أمنيته، حيث استدعى حاكم دبي الطفل وأسرته لقصره بعدما رأى مقطع الفيديو الذي أثار ضجة، وصافحه هو وبقية الأطفال معه.

وقال محمد بن راشد مداعبا الطفل: "سمعتك وأنت تنادي علي..وأنا رديت عليك.. أنا شوفتك انت ما شوفتني"، في حين ابتسم الطفل معربا عن سعادته بلقائه حاكم دبي، الذي التقط الصور التذكارية مع الأطفال.

المصدر: RT

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