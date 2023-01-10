دمية تحقق "المعجزات"! (صور)

أقدم رجل أسترالي يبلغ من العمر 54 عاما على شراء دمية بقيمة 2064 دولارا تدعى كارينا، غيرت حياته جذريا وحققت المعجزات.

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وكان رود، النجار الأسترالي من ولاية نيو ساوث ويلز الريفية يعيش في وحدة منذ عام 2021، عندما طلب كارينا عبر الإنترنت، بعد البحث عن أدوات التحفيز الجنسي.

وعلى الرغم من عدم معرفته بالدمى الجنسية من قبل، قال رود إن كارينا "غيرت حياته من نواح كثيرة" ومنحته أخيرا شيئا يعتني به، مضيفا: "انفتح قلبي ببطء، وصرفت انتباهي عن حزني لفقدان خطيبي السابق".

وبعد شهرين فقط من شراء كارينا، اتخذ الرجل قرارا بتقديمها إلى والدته في فيكتوريا بمناسبة عيد الميلاد.

وقال: "نظرت أمي لها كما لو كانت سامة"، لقد أصيبت المرأة البالغ من العمر 85 عاما بالصدمة، ولكن بعد بعض التشجيع، أصبحت والدته تختار المجوهرات والملابس لكارينا.

واشترى لاحقا دمية جنسية أخرى اسمها لورين بسعر مخفض قدره 2000 دولار، لتصبح أخت كارينا.

وبدأ الرجل الأسترالي أيضا علاقة طويلة المدى مع امرأة تدعى جيني من فيتنام بعد فترة قصيرة من شراء الدميتين.

وبينما يعيش الزوجان الآن بسعادة، قال الرجل إن هناك "لحظات توتر بينهما" عندما اكتشفت حبيبته وجود لورين وكارينا.

وأضاف: "قبلت هوايتي بعد فترة من الوقت، وكثيرا ما كانت تساعدني ببعض النصائح".

وأشار رود إلى أن الدمى تحافظ عليه عندما لا يستطيع أن يكون مع جيني، حيث يستخدم وقت فراغه في تحميم الدمية وإلباسها الثياب والتدليل والتصوير الفوتوغرافي لها.

ومنذ شراء الدمى، اهتم رود بالتصوير الفوتوغرافي ويدير حسابا على "انستغرام" لكارينا كعارض أزياء.

ولم تتحسن مهاراته الاجتماعية فحسب منذ أن طلب كارينا، بل حصل رود أيضا على عقد مع مصنع صيني لتصوير مواد ترويجية لدمى الكبار.

المصدر: نيويورك بوست