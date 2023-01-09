الكشف عن خلفيات قتل مصري لزوجته وتصويرها سيلفي مع أطفاله ونشر صورة المجنى عليها

كشفت أسرة المجني عليها في واقعة ذبح مواطن لزوجته بالدقهلية، وتهديده بقتل كريماته الثلاث، تفاصيل الجريمة.

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وأكدت أسرة المجني عليها أنه متزوج من ابنتهم منذ 9 سنوات ولديهما 3 أبناء، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين حتى انفصلا، إلا أنه قام في نهاية الأسبوع الماضي بالتصالح معها وإعادتها للمنزل، وفوجئوا صباح الأحد بإرساله صورا على هواتفهم لجثتها وهو بجوارها ويمسك السكين التي ارتكب بها الجريمة.

وأثناء تجمع الأهالي وضباط المباحث أمام المنزل قام الزوج بإمساك أبنائه في شرفة المنزل، مهددا بذبحهم بالسكين التي قتل بها أمهم في حال محاولة القبض عليه، وتمكن ضباط المباحث من السيطرة على المتهم وإنقاذ الأبناء من يديه والقبض عليه ونقله لديوان المركز تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان: "نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب قيامه باحتجاز كريماته الثلاث وتهديده بقتلهن".

وأضافت: "بالانتقال تم العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحى بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى قام بغلقها من الداخل والوقوف في شرفتها وبصحبته كريماته الثلاث، أعمارهن من 3 إلى 9 سنوات، حاملًا سلاحًا أبيض كان بحوزته، مهددًا بقتلهم، مدعيًا تعديه على زوجته لخلافات بينهما".

وتابعت: "تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرير كريماته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT