هولندا تسجل انحدارا ديمغرافيا مذهلا هو الأول منذ العام 1900

كشف إحصاء رسمي، أن حالات الوفاة في هولندا خلال العام الماضي 2022، فاقت حالات الولادة، وذلك لأول مرة منذ بدء الإحصاءات في عام 1900.

في مثال مذهل للانحدار الديموغرافي، أفاد المكتب المركزي للإحصاء بهولندا (CBS) أن معدل المواليد في العام الماضي انخفض إلى ما دون معدل الوفيات، حيث ولد 168000 طفل، مقارنة بـ169000 حالة وفاة، وانخفض عدد المواليد بمقدار 11000 عن العام السابق.

وأشار المكتب إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوفيات عدد المواليد منذ أن بدأت الاحصاءات في عام 1900، مبينا أنه حتى خلال الحرب العالمية الثانية، كان عدد المواليد أكبر من عدد الوفيات.

ومع ذلك، لا يزال عدد سكان البلاد يرتفع نتيجة لقدوم مهاجرين جدد لهولندا، حيث استقر حوالي 402 ألف مهاجر في هولندا العام الماضي، بزيادة قدرها 150 ألفا عن عام 2021.

وأفاد المكتب بأنه نتيجة للهجرة، يوجد في هولندا الآن أكثر من 17.8 مليون شخص مقيم في البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان البلاد إلى حوالي 20 مليون نسمة بحلول عام 2056.

وقال ديك تير ستيج، الذي يعمل في المكتب الإحصائي: "لقد رأينا أن المواليد آخذة في الانخفاض منذ سنوات وأن معدل الوفيات آخذ في الازدياد أيضا، لكن معدل الوفيات كان أعلى إلى حد ما في السنوات الثلاث الماضية بسبب كورونا"، مضيفا: "وبهذا المعنى، يمكن أن يكون هذا الانخفاض مؤقتا".

وأوضح أنه "فيما يتعلق بالهجرة، لا نعرف حقا ما سيحدث. في السنوات الأخيرة، رأينا أن الهجرة مرتفعة. هناك الكثير من فرص العمل في هولندا، كما يمكن الدراسة هنا. لذلك فإن بلدنا يتمتع بجاذبية كبيرة".

المصدر: breitbart