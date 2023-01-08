تغريدة "حادة اللهجة" من مفتي سلطنة عمان حول "مأساة المسلمين" في الهند

دان مفتي عمان أحمد بن حمد الخليلي الصمت الدولي على ما أسماه "المأساة" التي يمر بها المسلمون في الهند.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي: "تمر مأساة المسلمين بالهند تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك ساكنا، فأين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وأين التعاون الإسلامي وأمانته العامة؟

وتساءل قائلا: "هل هانت حقوق المسلمين حتى عند المسلمين أنفسهم فلا يحركون ساكنا لانتهاكها؟ أين هم من قول النبي..المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره فخذلان المسلم مقرون بظلمه".

وأردف: "عيون القريب باردة الدمع كأن المصاب لذة خلس.. فمتى يستيقظ ضمير العالم؟ ومتى يفيق المسلمون من غفلتهم؟ كم رجونا ذلك فعسى أن يكون قريبا".

تمر مأساة المسلمين بالهند تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك ساكنا، فأين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؟! وأين التعاون الإسلامي وأمانته العامة؟! فهل هانت حقوق المسلمين حتى عند المسلمين أنفسهم فلا يحركون ساكنا لانتهاكها؟ pic.twitter.com/cbulEp2gCC — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) January 7, 2023

المصدر: RT