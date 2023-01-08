مفتي مصر السابق يعلق على احتفال المسلمين بعيد الميلاد

علق علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على احتفال المسلمين بعيد الميلاد.

وفي لقاء له على فضائية "سي بي سي"، قال علي جمعة "إن الله أمرنا بالاحتفال بأيام الله، ويوم ميلاد المسيح عيسى هو يوم من أيام الله".

وأشار علي جمعة إلى أنه "من الرحمة الربانية أن نحتفل بميلاد المسيح عيسى ابن مريم، كما نحتفل بميلاد سيد الكائنات سيدنا محمد بن عبد الله".

واستشهد علي جمعة برواية حول "يوم دخول النبي محمد المدينة، فوجد يهود على حالة صيام، فقال ما هذا؟ فقالوا..هذا يوم نجا الله فيه موسى، فقال النبي..نحن أولى بموسى منكم".

وشدد جمعة على أن "سيدنا المسيح دعا إلى الهدوء النفسي، فهو أبو الحلم والأناة، بعيد عن الظلم".

المصدر: "صدى البلد"